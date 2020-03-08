Подозреваемый в убийстве сын судьи доставлен на допрос в Петербурге

Сын судьи Виталия Саяпина, 14-летний Артем, подозреваемый в убийстве своего сверстника, доставлен на допрос в следственные органы Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 8 марта.

«Будем оказывать содействие и помощь семье погибшего. Также намерены сотрудничать со следствием», — приводит ТАСС слова адвоката подозреваемого.

Восьмиклассник был задержан утром 8 марта в Пушкинском районе. Следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении школьника меры пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, Артем выстрелил из ружья отца в голову своему лучшему другу Владиславу Б., с которым учился в одной гимназии, 7 марта. Тело 14-летнего Владислава было обнаружено возле квартиры судьи Третьего кассационного суда Виталия Саяпина на улице Ижорского Батальона в райне Колпино в Санкт-Петербурге.

Как рассказали родственники погибшего, подросток пришел на празднование дня рождения в квартиру своего товарища Артема, сына Саяпина, где находилась компания подростков. После того как Артем нанес Владиславу огнестрельное ранение, тот погиб на месте. Артем перетащил его тело на лестничную площадку, оставил там и сбежал с места инцидента. Один из гостей позвонил своему отцу, и тот вызвал полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Оно находится на контроле центрального аппарата СК.