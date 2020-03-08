Прямой эфир

Зеленский объяснил езду на автомобиле вместо велосипеда

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не может передвигаться на велосипеде, как герой его сериала «Слуга народа» Василий Голобородько, из-за требований безопасности. Об этом он заявил в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian.

«Они ждали велосипед, но мне не разрешают. Почему? Потому что охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством. То есть они несут уголовную ответственность, если со мной, не дай бог, что-то случится. Поэтому пока без велосипедов. Ну, это пока. Думаю, мы все-таки наведем порядок, чтобы все мы могли ездить на велосипеде», — сказал украинский лидер.

Кроме того, президент рассказал, что не может переехать из здания в центре Киева в другое место, потому что ему не позволяет охрана.

Зеленский также рассказал о том, почему он не может переехать из здания в центре Киева на улице Банковой в другое место.

«Я и так «порезал» кортеж. У нас там было по 12–20 машин, сейчас мы ездим на трех», — добавил он.

Во время предвыборной кампании Зеленский обещал избирателям, что откажется от кортежей и будет ездить на работу на велосипеде, как Голобородько. В июле он заявил, что не может выполнить обещание по соображениям безопасности, но его кортеж из двух-трех машин никому не мешает на дороге и соблюдает все правила.

В августе в Сети появилось видео, на котором Зеленский и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху возвращаются с памятных мероприятий в Бабьем Яру. Машины политиков сопровождает больше двух десятков автомобилей охраны. В комментариях многие пользователи интересовались, где же велосипед украинского президента, и упрекали его в «понтах».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский описал ход переговоров с Путиным
Лукашенко отказался от велосипеда из-за Зеленского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020