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Аналитики рекомендовали воздержаться от инвестиций в украинские гособлигации

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Украинская инвестиционная компания Concorde Capital рекомендовала воздержаться от вложений в украинские государственные облигации до «четкого и однозначного» позитивного сигнала от Международного валютного фонда (МВФ). После смены правительства страны есть риск срыва сотрудничества с МВФ, говорится в отчете компании.

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Аналитики «не видят возможностей», чтобы новый кабмин сделал что-то лучше, чем предыдущий, передает ТАСС. Уже в этом году эксперты ожидают политического кризиса. Также не исключено, что назначенное правительство снова допустит олигархов до контроля принятия решений в государстве.

Однако Concorde Capital не исключила и возможность новой сделки с МВФ. Шанс на такой исход есть, если основным требованием фонда останется принятие закона, блокирующего денационализацию Приватбанка, полагают специалисты.

4 марта Верховная рада приняла решение об отставке украинского правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Ему на смену пришел Денис Шмыгаль, ранее занимавший должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий. В тот же день был утвержден новый состав правительства, предложенный Шмыгалем. В новом составе правительства свои должности сохранили только четыре министра: глава МВД Арсен Аваков, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

Программа помощи Украине от МВФ была утверждена в декабре 2018 года и рассчитана на 14 месяцев. 25 ноября 2019 года сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Киев достигли прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой кредитной программы.

20 ноября того же года министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году. Вместе с тем она отметила, что действующая программа МВФ позволит Украине «провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи».

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