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Зеленский описал ход переговоров с Путиным

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал «очень сложным» ход переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в беседе с газетой The Guardian.

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По словам Зеленского, переговоры нельзя назвать прорывом, однако подчеркнул, что ситуация была «заморожена абсолютно» на протяжении трех лет, пока не было встречи в «нормандском формате».

«Через три года мы добились встречи — сейчас вернули 111 человек. Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: «идет как по маслу»? Но здесь «масла» вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», — сказано в переводе интервью Зеленского, опубликованного на сайте президента Украины в воскресенье, 8 марта.

Однако Зеленский подчеркнул, что постарается «достучаться до Кремля», поскольку Россия и Украина могут быть партнерами.

«Я постараюсь достучаться до них, очень постараюсь. И я действительно это делаю. Когда это произойдет? Я хочу, чтобы завтра, но я не могу жить в иллюзорном мире. Мы живем там, где мы живем», — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, российский лидер смог услышать его.

«Он начал что-то слышать, у меня есть такое ощущение. И я не хотел бы, чтобы оно было обманчивым», — поделился президент Украины.

Также в интервью изданию Зеленский заявил, что собирается бороться за украинцев, которые живут на пограничных с Россией территориях или у которых есть родственники в стране.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче списка из 200 пленных членам Минской группы, однако позднее он заявил, что украинская сторона выйдет из «нормандского формата» через год в случае отсутствия развития ситуации в зоне вооруженного конфликта.

1 марта прошли переговоры представителей президентских администраций России и Украины, на которых поднимался вопрос по возобновлению договоренностей по возвращению задержанных граждан.

В последний раз обменный процесс между Киевом и республиками Донбасса состоялся под Горловкой 29 декабря 2019 года. Украина передала 124 гражданина в ДНР и ЛНР. Киеву передали 76 человек.

«Нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили возможность мирного решения конфликта в Донбассе. Последний саммит состоялся 9 декабря 2019 года.

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