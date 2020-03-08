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Зеленский пообещал бороться за связанных с Россией украинцев

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Фото: ТАСС/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается бороться за украинцев, которые живут на пограничных с Россией территориях или у которых есть родственники в стране. Об этом он рассказал в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian.

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По словам украинского лидера, этих людей может «качать» любая информационная война.

«Поэтому им нужно дать уверенность в том, что Европейский союз ожидает Украину. Даже не так: Европейский союз хочет видеть Украину — крупнейшую по территории страну в Европе», — сказал президент, подчеркнув при этом, что Украина сделала многое для вступления в Евросоюз.

Днем ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что за 20 лет украинские избиратели потеряют надежду вступить в ЕС.

В 2019 году Украина закрепила в конституции курс на вступление в ЕС и НАТО как основную цель внешней политики.

5 января бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у страны в ее нынешнем виде нет шансов вступить в НАТО и Евросоюз.

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