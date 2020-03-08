Новый формат ОСАГО вступил в силу
В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
С сегодняшнего дня водители могут внести информацию о каско на обратную сторону документа.
Полис нового формата должен включать в себя риски утраты или повреждения транспорта, а также предусматривать франшизу, которая не превышает 20% от страховой суммы.
Новый полис доступен в бумажном и электронном виде.
21 февраля сообщалось, что средняя цена полиса ОСАГО в январе 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8% — с 5688 до 5529 рублей, а число реализованных полисов в январе выросло на 2,8% и составило 2,49 млн штук.