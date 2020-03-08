Прямой эфир

Новый формат ОСАГО вступил в силу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

ЗаСАГО по полной: почему лучше не врезаться в машину с каско
Иск о компенсации за ДТП может прийти через год после самой аварии

С сегодняшнего дня водители могут внести информацию о каско на обратную сторону документа.

Полис нового формата должен включать в себя риски утраты или повреждения транспорта, а также предусматривать франшизу, которая не превышает 20% от страховой суммы.

Новый полис доступен в бумажном и электронном виде.

21 февраля сообщалось, что средняя цена полиса ОСАГО в январе 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8% — с 5688 до 5529 рублей, а число реализованных полисов в январе выросло на 2,8% и составило 2,49 млн штук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полисы ОСАГО начнут оформлять на новых бланках
ГД отклонила проект о скидке при оформлении электронного полиса ОСАГО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020