Финансы Бориса Джонсона проверят после отпуска на Карибах

Комиссия по стандартам парламента Великобритании проведет расследование в отношении денег, на которые премьер-министр страны Борис Джонсон провел свой отпуск на острове Мюстик на Карибских островах. Об этом сообщила британская газета The Guardian в субботу, 7 марта.

Отмечается, что расследование запустила британский комиссар по стандартам Кэтрин Стоун, отвечающая за мониторинг деклараций о доходах, на прошедшей неделе, 4 марта.

По словам самого Джонсона, его проживание на вилле стоимостью £15 тыс. ($20 тыс.) в период с Рождества 2019 года по 5 января 2020 года вместе со своей невестой Кэрри Саймондс оплатил донор правящей Консервативной партии, бывший заместитель главы правления британской компании Carphone Warehouse Дэвид Росс.

В свою очередь сам Росс подобные утверждения опроверг. По его словам, вилла, где отдыхал Джонсон, ему не принадлежит, а отпуск британскому премьеру он не оплачивал. Росс добавил, что лишь помог Джонсону с организацией своего отдыха.

Если нарушения Джонсоном правил будут установлены, комитет по стандартам при необходимости наложит штраф в отношении премьер-министра.

13 февраля глава теневого кабинета лейбористов Джон Трикетт подал официальную жалобу к Стоун, поскольку, по его мнению, «Кодекс поведения членов парламента требует от членов назвать имя человека или организации, которая фактически финансировала пожертвование».