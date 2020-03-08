Путин назначил Силуанова членом наблюдательного совета «Ростеха»

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении министра финансов Антона Силуанова членом наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Документ опубликовали в воскресенье, 8 марта, на официальном портале правовой информации.

В документе также указывается, что прекращены полномочия члена наблюдательного совета бывшего министра здравоохранения страны Вероники Скворцовой.

Ранее, 6 марта, стало известно о назначении главы Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта РФ. В тот же день сообщалось о назначении на должность главы Росморречфлота Александра Пошивая.

5 марта сообщалось об утверждении новой структуры аппарата правительства России. В нее входят 23 департамента, одно управление, секретариат председателя правительства и девять секретариатов вице-премьеров. В общей сложности в новый состав аппарата российского кабмина вошли 1545 человек.

В пресс-службе кабмина также отметили, что в настоящее время идет плановое назначение сотрудников на соответствующие должности.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку. Его пост занял бывший руководитель ФНС Мишустин. 21 января президент России подписал указы о формировании нового кабинета министров.