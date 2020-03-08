Мантуров призвал мотивировать женщин идти работать в промышленность

В России необходимо создавать условия для привлечения женщин в промышленные профессии, заявил в воскресенье, 8 марта, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«У россиянок большой потенциал для достижения успеха в промышленных специальностях, и государство готово поддерживать их в этом направлении», — приводит его слова «Интерфакс».

Мантуров отметил, что достаточно много женщин заняты в текстильном и швейном производстве (около 70%), а также в фармацевтической промышленности (около 60%). В сфере радиоэлектроники количество женщин составляет 46%, а на предприятиях оборонно-промышленного комплекса заняты более 500 тыс. женщин.

В то же время в 2019 году количество получающих промышленные специализации в вузах и колледжах девушек составило всего 25%. По словам министра, представительниц женского пола необходимо мотивировать к обучению промышленным профессиям.

Мантуров подчеркнул, что в настоящий момент, в условиях активной цифровизации промышленности, есть повышенный спрос на инженерные кадры, и развитие соответствующих профессиональных навыков необходимо начинать еще в старших классах школы.

8 марта 2017 года в России была утверждена «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы». Цель документа — устранение барьеров, с которыми сталкиваются женщины в общественной жизни, а также создание условий для реализации их интеллектуального, творческого потенциала, профессионализма и общественной активности.