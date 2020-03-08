Путин утвердил членами ОП атамана Всероссийского казачьего войска и епископа РОСХВЕ

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 8 марта, утвердил членами Общественной палаты (ОП) атамана Всероссийского казачьего общества Николая Колуду и епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ, пятидесятников) Сергея Ряховского.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступил в силу со дня подписания.

Ранее, 6 марта, стало известно о назначении главы Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта РФ. В тот ж день сообщалось о назначении на должность главы Росморречфлота Александра Пошивая.

Днем ранее говорилось об утверждении новой структуры аппарата правительства России. В нее входят 23 департамента, одно управление, секретариат председателя правительства и девять секретариатов вице-премьеров. В общей сложности в новый состав аппарата российского кабмина вошли 1545 человек.

В пресс-службе кабмина также отметили, что в настоящее время идет плановое назначение сотрудников на соответствующие должности.