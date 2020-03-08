Германия заняла третье место по числу трудоустроенных женщин в ЕС

Федеральное статистическое агентство Германии рассчитало, что в 2018 году 76% женщин в возрасте от 20 до 64 лет были трудоустроены в стране. Об этом ведомство рассказало в пресс-релизе, опубликованном 6 марта.

Отмечается, что у Германии третий показатель по трудоустроенности женщин среди стран Евросоюза. Так, в Литве в 2018 году работали 77% женщин, в Швеции — 80%.

В немецком статистическом агентстве подчеркнули, что показатели занятости женщин в 2018 году выросли на восемь процентных пунктов в сравнении с 2008-м.

Помимо этого, сотрудники ведомства обратили внимание на то, что занятость мужчин в 2018 году составила 84% (рост на четыре процентных пункта в сравнении с 2008 годом). Таким образом, гендерный разрыв в области трудоустроенности в Германии составил восемь процентных пунктов.

В среднем в ЕС этот показатель в 2018 году был на уровне 12 процентных пунктов. Наибольший разрыв в гендерной представленности на рынке труда наблюдался на Мальте (22 процентных пункта), наименьший — в Литве (два процентных пункта), а также в Финляндии, Латвии и Швеции (четыре процентных пункта).

Еще в федеральном статистическом агентстве Германии заявили, что в период с 2008 по 2018 год количество финансово независимых женщин в возрасте от 20 до 64 лет выросло с 59% до 68%.

Ранее, 6 марта, опрос показал, что порядка 70% российских женщин выступают за равные карьерные возможности с мужчинами. По мнению 65% респондентов, эмансипация женщины не представляет угрозу для семьи.