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Две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузов

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Фото: МЧС РФ/22.mchs.gov.ru
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В связи со сложными погодными условиями две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов, сообщается на сайте регионального управления Росавтодора.

Ограничения вводятся с 13:00 (9:00 МСК) 8 марта. Причиной такого решения являются сложные метеорологические условия: снегопад, метель, усиление ветра до 22 м/с. Видимость составляет до 150 м, при порывах ветра она нулевая.

Водители могут переждать непогоду на стоянках, организованных возле объектов сервиса. На дорогах проводится снегоочистка с участием 94 единиц техники.

4 марта в Приморском крае из-за непогоды было зарегистрировано 50 случаев дорожно-транспортных происшествий. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

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