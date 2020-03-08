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В Индии сделали бесплатным доступ в музеи для женщин 8 марта

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Debajyoti Chakraborty
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В честь праздника 8 Марта Индия сделала в этот день бесплатным доступ во все музеи и исторические памятники культуры для женщин. Об этом министр культуры и туризма Прахлад Сингх Патель написал на своей странице в Twitter, приложив фотографию с текстом документа.

«Доступ к памятникам, находящимся под охраной археологической службы Индии, будет бесплатным для всех местных жительниц и женщин из-за границы», — указывается в сообщении.

Согласно указу министерства культуры Индии, 8 марта будет разрешено свободное посещение мавзолея-мечети Тадж-Махал в Агре. Стоимость билета в обычное время составляет 250 рупий (231 рубль) для индийцев и 1100 рупий (1019 рублей) для туристов.

Также в зону беспрепятственного доступа войдут Красный Морт, Кавуб Минар, Хумаюна, а также храмы Махабалипурама, Солнца и Кхаджурахо. Бесплатно можно будет посетить пещеры Эллоры и Аджанты.

Безопасность и обслуживание на объектах будет осуществлять Археологическая служба Индии (АСИ).

В воскресенье в Московском зоопарке состоится акция «8 марта в леопарде», в ходе которой будет осуществлен бесплатный доступ всех женщин, пришедших в учреждение для содержания животных в одежде с леопардовым принтом. Мужчины в такой одежде получат 50%-ную скидку

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