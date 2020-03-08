В Бразилии 40 человек погибли из-за непогоды

40 человек погибли в Бразилии из-за непогоды. Большая часть жертв — жители фавел, их дома были разрушены из-за стихийного бедствия. В начале недели на муниципалитет Гуаружа обрушились ливни. За сутки здесь выпало свыше месячной нормы осадков. В нескольких городах и деревнях — оползни и наводнения. Эвакуацией пострадавших занимаются военнослужащие, самостоятельно выбраться не получится — несколько дорог в штате перекрыты. Домов лишились более 5000 человек, минимум 40 считаются пропавшими без вести.