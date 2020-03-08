Спасатели вытащили 50 человек из-под завалов рухнувшего в КНР отеля

Спасатели вытащили 50 человек из-под завалов рухнувшего в Китае отеля, двое из них признаков жизни не подавали. Ранее стало известно об обрушении здания в провинции Фуцзянь. В отеле в изоляции находились граждане из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу. По данным местных СМИ, в гостинице могли находиться иностранцы. Сразу удалось спасти 16 человек, пока неизвестно, сколько ещё находится под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается. Причина обрушения пока неизвестна.