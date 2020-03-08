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Футболист «Трабзонспора» съел записку от тренера на матче в Турции

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Фото: twitter.com/beIN SPORTS Türkiye
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Сенегальский футболист Баду Ндиайе, выступающий за клуб «Трабзонспор», съел записку от тренера во время игры с командой «Газишехир Газиантеп» в рамках 25-го тура турецкой Суперлиги. Об этом рассказало издание beIN Sports, опубликовав видеоролик забавного случая в Twitter.

В ролике полузащитник «Трабзонспора» получил записку от тренера Унала Карамана, которую передал сенегальцу партнер по команде, а затем, прочитав ее, положил к себе в рот и проглотил.

Игрок был заменен на 61-й минуте. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Трабзонспор» занял второе место, набрав 49 очков. «Газишехир» располагается на девятой строчке с активом в 32 очка. Лидирующее место в командном рейтинге занимает клуб «Истанбул Башакшехир» (52).

5 марта полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер вышел за рамки профессионального поведения, вступив в словесную перепалку с болельщиками на трибуне.

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