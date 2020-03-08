Смолов получил желтую карточку на матче с «Хетафе» после ухода с поля

Российский футболист Федор Смолов, выступающий на правах аренды за клуб «Сельта», получил желтую карточку после ухода с поля на 70-й минуте матча с «Хетафе», состоявшегося 7 марта в рамках 27-го чемпионата Испании по футболу (Ла Лига). Матч завершился со счетом 0:0, пишет Sports.ru.

Арбитр Хосе Санчес Мартинес вынес предупреждение нападающему «Сельты», сидящему на скамейке запасных после замены. Футбольный судья показал россиянину карточку дисциплинарного взыскания после выкриков последнего в сторону рефери. Смолов требовал удалить защитника «Хетафе» Дамиана Суареса после грубого нарушения на поле. Отмечается, что желтую карточку за споры также получил главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия.

В нынешнем сезоне клуб из Виго провел пять матчей без проигрыша, из которых два оказались победными, а три были сыграны вничью. В таблице чемпионата «Сельта» занимает 17-е место.

17 февраля Федор Смолов забил свой первый гол в клубе во время матча против мадридского «Реала». Это позволило сравнять счет, после чего была присуждена ничья.