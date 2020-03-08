Прямой эфир

Смолов получил желтую карточку на матче с «Хетафе» после ухода с поля

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский футболист Федор Смолов, выступающий на правах аренды за клуб «Сельта», получил желтую карточку после ухода с поля на 70-й минуте матча с «Хетафе», состоявшегося 7 марта в рамках 27-го чемпионата Испании по футболу (Ла Лига). Матч завершился со счетом 0:0, пишет Sports.ru.

Арбитр Хосе Санчес Мартинес вынес предупреждение нападающему «Сельты», сидящему на скамейке запасных после замены. Футбольный судья показал россиянину карточку дисциплинарного взыскания после выкриков последнего в сторону рефери. Смолов требовал удалить защитника «Хетафе» Дамиана Суареса после грубого нарушения на поле. Отмечается, что желтую карточку за споры также получил главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия.

В нынешнем сезоне клуб из Виго провел пять матчей без проигрыша, из которых два оказались победными, а три были сыграны вничью. В таблице чемпионата «Сельта» занимает 17-е место.

17 февраля Федор Смолов забил свой первый гол в клубе во время матча против мадридского «Реала». Это позволило сравнять счет, после чего была присуждена ничья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Месси впервые получил желтые карточки за три матча подряд
Кокорин заявил о желании вернуться в сборную и сыграть на ЧЕ по футболу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020