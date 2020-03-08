Российские биатлонисты финишировали четвертыми на этапе Кубка мира

Сборная России по биатлону стала четвертой в мужской эстафетной гонке 4х7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в Чехии.

Соревнования проходят с 5 по 8 марта в городе Нове-Место-на-Морав.

Победителем эстафеты стала норвежская сборная, которая преодолела дистанцию за 1 час 10 минут 25,3 секунды и использовала пять дополнительных патронов. Второе место заняли украинские спортсмены, которые финишировали позже своих соперников из Норвегии на 38,2 секунды и также воспользовались пятью патронами.

Третьими в зачете стали шведы, они отстали от лидеров гонки на 43,3, использовали восемь дополнительных патронов, а также получили один штрафной круг.

Сборная Россия в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Саида Каримулла Халили финишировала четвертой: на 46,9 секунд позже норвежских спортсменов, при этом использовала 7 дополнительных патронов. Накануне россияне лишились лидера команды Александра Логинова.

23 февраля итальянская полиция возбудила уголовное дело против Логинова и его тренера Александра Касперовича. Международный союз биатлонистов (IBU) в поданном заявлении указал на использование Касперовичем поддельной аккредитации и дисквалификацию Логинова за допинг в 2013 году.

В этот же день Логинов снялся с масс-старта в заключительный день чемпионата мира. В тренерском штабе российской сборной заявили, что он был вынужден сделать это из-за «последних событий».