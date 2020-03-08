Прямой эфир

Российские биатлонисты финишировали четвертыми на этапе Кубка мира

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России по биатлону стала четвертой в мужской эстафетной гонке 4х7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в Чехии.

«Весной Логинов может оттаять от этой истории и продолжить карьеру»
Трехкратный чемпион мира Иван Черезов — о итогах ЧМ по биатлону, заявлении лидера мужской сборной и причинах триумфа Франции и Норвегии

Соревнования проходят с 5 по 8 марта в городе Нове-Место-на-Морав.

Победителем эстафеты стала норвежская сборная, которая преодолела дистанцию за 1 час 10 минут 25,3 секунды и использовала пять дополнительных патронов. Второе место заняли украинские спортсмены, которые финишировали позже своих соперников из Норвегии на 38,2 секунды и также воспользовались пятью патронами.

Третьими в зачете стали шведы, они отстали от лидеров гонки на 43,3, использовали восемь дополнительных патронов, а также получили один штрафной круг.

Сборная Россия в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Саида Каримулла Халили финишировала четвертой: на 46,9 секунд позже норвежских спортсменов, при этом использовала 7 дополнительных патронов. Накануне россияне лишились лидера команды Александра Логинова.

23 февраля итальянская полиция возбудила уголовное дело против Логинова и его тренера Александра Касперовича. Международный союз биатлонистов (IBU) в поданном заявлении указал на использование Касперовичем поддельной аккредитации и дисквалификацию Логинова за допинг в 2013 году.

В этот же день Логинов снялся с масс-старта в заключительный день чемпионата мира. В тренерском штабе российской сборной заявили, что он был вынужден сделать это из-за «последних событий».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лыжник Устюгов поддержал биатлониста Логинова
Тихонов ответил на слова Губерниева о доносе на биатлониста Логинова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020