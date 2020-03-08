Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой мира в одиночном женском катании на соревнованиях юниоров в Таллине в субботу, 7 марта.

«Счастлива, что откатала произвольную программу чисто, но знаю, что каждый из прыжков я могла бы исполнить лучше. Моим следующим стартом должна стать Спартакиада учащихся. Тоже хочу выучить четверные прыжки и тройной аксель», - заявила спортсменка в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

За выступление в произвольной программе она получила 152,38 балла, а по сумме двух заездов — 227,30, тем самым завоевав золото, а также установив новые мировые рекорды. Второе место заняла россиянка Дарья Усачева, которая получила 207,74 балла. Тройку лидеров с бронзовую медалью замкнула американка Алиса Лью. Суммарное число ее баллов составляет 204,83. Не вошедшая на пьедестал призеров Майя Хромых показала отметку в 198,24, тем самым став четвертой.

Ученица Этери Тутберидзе также рассказала о том, что следит за фигуристками Аней Щербаковой, Александрой Трусовой и Аленой Косторной. По ее мнению, они являются лучшими спортсменками на мировой арене.

Отмечается, что российская сборная юниоров стала победителем в общекомандном зачете. На счету отечественных юниоров восемь медалей — три золотые, две серебряные и три бронзовые.

6 марта российский фигурист Андрей Мозалев выиграл золото в одиночном мужском катании среди юниоров.

Чемпионат мира Международного конькобежного союза (ISU) по фигурному катанию среди юниоров завершится 8 марта. В 16:00 по мск начнется трансляция показательных выступлений мировых команд.