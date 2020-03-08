Канада выделит $1,5 млн на поддержку украинской полиции

В министерстве иностранных дел Канады заявили, что страна в течение трех лет выделит 2 млн канадских долларов ($1,5 млн) на поддержку Национальной полиции Украины. Соответствующее заявление главы ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня было опубликовано 7 марта.

Глава канадского МВД находился на Украине с рабочим визитом с 4 по 6 марта.

В ходе визита Шампань подчеркнул приверженность Канады «амбициозным» реформам в стране, а также обсудил работу, которую проводит канадское правительство, чтобы «отстоять суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии».

Он также посетил канадские войска, дислоцированные в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове в рамках операции Unifier.

Канада проводит учебную операцию Unifier на Яворовском полигоне во Львовской области. 200 канадских инструкторов с 2015 года обучают украинских военнослужащих обезвреживать самодельные взрывные устройства, помогают модернизировать систему армейской логистики. Всего с начала работы миссии канадцы обучили более 10 тыс. украинских военнослужащих.

Летом 2019 года МИД Канады заявил, что страна выделит $34,4 млн Украине, из них более $19 млн пойдут на проведение реформ в сфере инклюзивности и гендерного равенства в стране.