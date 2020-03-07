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В России могут ужесточить требования для возбуждения уголовных дел за сбыт наркотиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Государственную Думу РФ внесен законопроект, который предполагает возбуждение уголовного дела за сбыт наркотиками только при наличии у правоохранителей заключения о виде наркотического вещества.

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По мнению авторов документа, данная мера позволит усилить требовательность к правоохранительным органам по противодействию к незаконному обороту наркотиков, а также снизить коррупциогенные риски, связанные с возбуждением уголовных дел в данной категории.

«В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК РФ частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте нижней палаты парламента в субботу, 7 марта.

В феврале в Госдуме предложили наказание за пропаганду наркотиков в Сети. Законопроект предусматривает уголовную ответственность от 12 лет.

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