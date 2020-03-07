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Первый рейс поезда Керчь–Анапа сняли с коптера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Первый рейс рельсового автобуса по маршруту Керчь (Республика Крым) — Анапа (Краснодарский край) через Крымский мост сняли с высоты птичьего полета. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 7 марта.

Железнодорожное сообщение между городами было запущено ранее в субботу. Предполагается, что благодаря запуску скоростных поездов будет усовершенствовано транспортное сообщение между двумя курортными регионами, что обеспечит рост туристического потока.

Стоимость проезда от Керчи до Тамани (Краснодарский край) составляет 69 рублей, из Керчи до станции Юровский — 335,40 рубля, из Анапы до станции Юровский — 103,60 рубля, от Анапы до Тамани — 370 рублей.

Расстояние от Керчи до Анапы такой рельсовый автобус преодолевает за два часа с учетом остановок, его скоростная способность — до 100 км/ч.

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