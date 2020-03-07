SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9 после запуска. Космический корабль Dragon должен доставить груз для МКС. Старт носителя состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал. Грузовик успешно выведен на заданную орбиту. На борту Dragon более 2 т грузов.