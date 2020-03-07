Китайский сосуд из фарфора продали на аукционе во Франции за €4,1 млн

Китайский фарфоровый сосуд XVIII века продали на аукционе во французском городе Бурж за €4,1 млн. Об этом сообщается на сайте France Bleu в субботу, 7 марта.

Сосуд принадлежал китайскому императору Цяньлуну. Его изначальная цена составляла €700 тыс., и эксперты ожидали, что сосуд будет куплен за €1–2 млн. Однако аукцион превзошел все ожидания — покупатель из Китая предложил за него €4,1 млн. С учетом всех расходов, отмечает радиостанция, его стоимость составит €4,94 млн.

Владельцами сосуда была французская семья, члены которой «никогда бы не представили такую сумму» для фарфорового сосуда высотой 50 см. Подобные вазы изготавливались парно. Второй сосуд был продан в Англии 13 лет назад за €4 млн.

В январе корсеты, панталоны и сапоги, принадлежавшие британской королеве Виктории, были проданы на аукционе более чем за £16,5 тыс. ($21,5 тыс.).