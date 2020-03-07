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В Госдуме ответили на слова Зеленского о выходе из «нормандского формата»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ультиматумы президента Украины Владимира Зеленского и заявления о вероятном выходе Киева из «нормандской четверки» только отталкивают самопровозглашенные республики Донбасса. Таким образом слова Зеленского прокомментировал депутат Госдумы Леонид Слуцкий в субботу, 7 марта.

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«Угрозы Зеленского выйти из «нормандского формата», если «ничего не изменится в Донбассе» — очередная игра на публику. Чтобы что-то изменилось, Киеву давно пора начать выполнять Минские соглашения и, прежде всего, их политическую часть», — цитирует Слуцкого ТАСС.

По его словам, Киеву необходимо законодательно установить особый статус Луганской и Донецкой республик, провести амнистию и конституционную реформу по децентрализации.

Слуцкий подчеркнул, что альтернативы Минским соглашениям в вопросе мирного урегулирования военного конфликта в Донбассе нет, а желание разрывать имеющиеся договоренности и перекладывать вину за их невыполнение на другую сторону является «заразной болезнью».

О том, что Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу (куда также входят Россия, Германия и Франция) через год в случае отсутствия изменений в зоне вооруженного конфликта, Зеленский заявил в интервью газете The Guardian, опубликованном 6 марта. «Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу над Минском. Я не буду этого делать», — отметил Зеленский.

«Нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили возможность мирного решения конфликта в Донбассе.

В сентябре 2014 года контактная группа по Украине провела встречу в Минске и приняла соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта в Донбассе от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о выборах на территориях самопровозглашенных республик.

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