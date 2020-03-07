В посольстве РФ в Швеции сообщили о наблюдении за делом о нападении на блогера из Чечни

Российское консульство в Стокгольме держит на контроле ситуацию с подозреваемым в нападении на оппозиционного блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова гражданином РФ. Об этом в субботу, 7 марта, ТАСС сообщили в посольстве РФ в Швеции.

«Российское консульство связалось со Службой исполнения наказаний. Был направлен запрос о встрече с подозреваемым, родственникам даны рекомендации об адвокате. Мы следим за ситуацией», — заявили в посольстве.

27 февраля в СМИ появилась информация о том, что на Абдурахманова совершено покушение в его квартире в Польше, куда он переехал. Неизвестный пробрался к нему в дом с молотком, однако блогер смог обезоружить нападавшего. Абдурахманов заснял его на видео, на котором злоумышленник признался, что его прислал некий Абдурахман, так как «у них» его мать.

Однако 7 марта СМИ со ссылкой на прокуратуру Швеции сообщили о задержании двоих россиян — мужчины и женщины — по подозрению в нападении на блогера. Ведомство также опровергло информацию о месте нападения. По его данным, злоумышленники атаковали Абдурахманова в шведском городе Евле. Подозреваемые находятся под стражей.

Ранее в Сети появилось резонансное видео разговора блогера с общественным деятелем Максимом Шевченко. В ходе беседы Абдурахманов раскритиковал чеченские власти. В Кремле при этом не стали связывать нападение и критику.