Прямой эфир

В посольстве РФ в Швеции сообщили о наблюдении за делом о нападении на блогера из Чечни

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское консульство в Стокгольме держит на контроле ситуацию с подозреваемым в нападении на оппозиционного блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова гражданином РФ. Об этом в субботу, 7 марта, ТАСС сообщили в посольстве РФ в Швеции.

«Российское консульство связалось со Службой исполнения наказаний. Был направлен запрос о встрече с подозреваемым, родственникам даны рекомендации об адвокате. Мы следим за ситуацией», — заявили в посольстве.

27 февраля в СМИ появилась информация о том, что на Абдурахманова совершено покушение в его квартире в Польше, куда он переехал. Неизвестный пробрался к нему в дом с молотком, однако блогер смог обезоружить нападавшего. Абдурахманов заснял его на видео, на котором злоумышленник признался, что его прислал некий Абдурахман, так как «у них» его мать.

Однако 7 марта СМИ со ссылкой на прокуратуру Швеции сообщили о задержании двоих россиян — мужчины и женщины — по подозрению в нападении на блогера. Ведомство также опровергло информацию о месте нападения. По его данным, злоумышленники атаковали Абдурахманова в шведском городе Евле. Подозреваемые находятся под стражей.

Ранее в Сети появилось резонансное видео разговора блогера с общественным деятелем Максимом Шевченко. В ходе беседы Абдурахманов раскритиковал чеченские власти. В Кремле при этом не стали связывать нападение и критику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле не стали связывать нападение на чеченского блогера с Кадыровым
Ветераны «Азова» напали на депутата рады в Киеве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020