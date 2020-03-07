Посол Мексики в РФ рассказала о проработке безвизового соглашения между странами

Вопрос безвизового соглашения между Россией и Мексикой прорабатывается, но необходимо согласовать технические детали, заявила в субботу, 7 марта, посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.

«Процесс о возможном соглашении между странами начался уже давно. Мы много обсуждали эту тему. Вопрос в том, что нам нужно найти техническое решение. Наши законодательства отличаются и нам нужно понять, как их согласовать, чтобы продвинуться в этом вопросе», — сказала дипломат в интервью «РИА Новости».

По ее словам, продвижение вопроса зависит от различных инстанций, поэтому это может занимать много времени.

7 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом необходимость введения безвизового режима для граждан двух стран.

В ноябре сообщалось, что Россия будет готова обсуждать с Великобританией облегчение визового режима, если Лондон проявит к этому готовность.