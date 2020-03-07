Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом

Единственный в России поставщик высококонцентрированной перекиси водорода для «Роскосмоса» компания «Синтез-ПВ» признана банкротом. Об этом 7 марта сообщает «РИА Новости».

«Что касается текущих потребностей «Роскосмоса» в поставках пероксида водорода, они обеспечиваются в необходимых для госкорпорации объемах, в том числе со стороны «Синтез-ПВ». Дефицита поставок по этому компоненту не наблюдается», — отметили в пресс-службе «Роскосмоса».

Перекись водорода в настоящий момент используется в качестве топлива в рулевых двигателях ракет семейства «Союз–2» и в двигателях системы спуска с орбиты космических кораблей «Союз МС». Также ее планируется применять в системе посадки космического корабля «Орел».

Решение о банкротстве «Синтез-ПВ» суд принял в декабре прошлого года. В отношении поставщика открыто конкурсное производство.

18 сентября 2019 года сообщалось, что уже на протяжении многих лет в качестве ракетного топлива рассматривается метан. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, метановый двигатель позволит многократно использовать ракеты-носители. Эксперты утверждают, что этот природный газ имеет большую сырьевую базу и относительно низкую стоимость.