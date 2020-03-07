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Синоптики пообещали Москве теплую субботу с небольшим дождем

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В субботу, 7 марта, в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем, а воздух прогреется до +10 градусов. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Гидрометцентра России.

В середине дня столбики термометра будут колебаться в промежутке +8...+10 градусов. В ночь с субботы на воскресенье ожидается похолодание воздуха до +4 градусов. Ожидается южный, южно-восточный ветер 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба. Показатель влажности воздуха будет равняться 87%.

Днем в Подмосковье градусники покажут температуру в пределах 6-11 градусов тепла, а ночью отметка опустится до +2.

Ранее директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал о потеплении в столице на мартовских праздниках. 6 марта в Москве повторился температурный рекорд 1995 года. В столице было зафиксировано +6,4 градуса.

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