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Рабочему завода в Омске раздавило руку прессом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Рабочий завода «Омский каучук» тяжело травмирован прессом и госпитализирован. Информация об инциденте опубликована на официальном портале Государственной инспекции труда в Омской области.

«Во время уборки (метелкой) с пресса остатков крошки каучука работник не отключил оборудование. В результате рукав куртки правой руки затянуло под крышку пресса, между формой пресса и подвижной крышкой», — сообщили в ведомстве.

На предприятии организована комиссия по расследованию обстоятельств инцидента.

13 февраля в Свердловской области на заводе «Русский хром» трое рабочих получили обширные ожоги в результате травмы на производстве.

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