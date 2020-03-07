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Тело женщины месяц пролежало в квартире в центре Москвы

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В центре Москвы, в квартире дома на 4-м Сыромятническом переулке обнаружено тело умершей примерно месяц назад женщины, сообщает 7 марта АГН «Москва».

Отмечается, что останки найдены на кухне. По словам соседей, тело принадлежит хозяйке квартиры 1932 года рождения.

В настоящее время труп женщины доставили в морг для установления личности и причин смерти.

7 февраля сообщалось, что в одной из московских квартир обнаружена мумия человека, скончавшегося пять лет назад. По данным СМИ, тело принадлежало потомку французских маркизов де Лафит де Пельпор.

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