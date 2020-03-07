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Жена правителя Дубая раскрыла причину побега от мужа

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн рассказала о причине побега от своего мужа, правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида. Об 7 марта пишет Daily Mail.

По мнению королевской особы, бин Рашид в феврале 2019 года планировал выдать ее 11-летнюю дочь Джалилю замуж за 34-летнего наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

При этом правитель Дубая опроверг высказывание супруги, заявив, что ни один его ребенок не состоял в помолвке или браке в таком раннем возрасте.

Накануне Верховный суд Лондона вынес обвинительный приговор Мохаммеду бин Рашиду, посчитав его ответственным за преследование принцессы Хайи, а также за три попытки похищения его двух дочерей, которые были силой возвращены на родину.

Судья Эндрю Макфарлейн постановил, что его дочь Шамса от другого брака, сбежавшая от семьи летом 2000 года, была позже вывезена из Кембриджа и доставлена через Францию в Дубай. Другую наследницу, принцессу Латифу, похищали два раза во время ее побега в Оман и в международных водах Индии, передает CNN.

Судом было установлено, что эмир Дубая применял к дочерям физическое и психологическое насилие. Одним из доказательств является видеозапись, где принцесса Латифа рассказывает о пытках и убийствах в семье.

В отношении Хайи Макфарлейн решил установить ее детям охранные ордеры и наложил на Мохаммеда временный запрет на угрожающее или насильственное поведение.

Принцесса Хайя сбежала от супруга c детьми и $40 млн в феврале 2019 года. Боясь разделить историю двух неудачно сбежавших дочерей, она подала запрос на политическое убежище в Германии, где скрывается вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном. Впоследствии сообщалось о ее местонахождении в Великобритании.

30 июля жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая обратилась в лондонский суд и начала бракоразводный и семейный процессы.

8 сентября 2019 года единокровный брат Хайи и король Иордании Абдалла II назначил ее представителем дипломатической миссии Иордании в Великобритании, подарив ей дипломатический статус неприкосновенности.

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