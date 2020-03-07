СБ ООН не принял заявление в поддержку российско-турецкого договора

Совет Безопасности ООН не принял заявление в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами после экстренной встречи Совета Безопасности выразил надежду, что российско-турецкое соглашение по Идлибу будет соблюдаться.