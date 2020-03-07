СМИ сообщили о задержании двух членов королевской семьи Саудовской Аравии

Два родственника короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда задержаны по подозрению в государственной измене, сообщила 6 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что задержаны наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф и брат короля принц Ахмед.

По данным издания, утром в пятницу в дома родственников монарха пришли с обысками. Отмечается, что в случае подтверждения обвинений в госизмене задержанным может грозить пожизненный срок или смертная казнь.

В начале ноября 2017 года в Саудовской Аравии за коррупцию были арестованы несколько десятков членов королевской семьи и поместили под стражу в пятизвездочную гостиницу Ritz Carlton в Эр-Рияде, чтобы вернуть в казну более $100 млрд от арестованных принцев.