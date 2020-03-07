Организаторы отменили чемпионат мира по ралли-кроссу в России

Организаторы чемпионата мира по ралли-кроссу в Санкт-Петербурге отменили соревнование из-за недостигнутого соглашения с промоутером. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба Российской автомобильной федерации (РАФ).

Чемпионат должен был пройти 18–19 июля на петербургском автодроме «Игора Драйв».

«Причиной таких изменений стали длительные переговоры с промоутером серии и недостижение соглашения. Осознавая свою ответственность перед спортсменами и болельщиками, был сделан выбор в пользу отмены соревнования», — говорится в заявлении.

Тем не менее в РАФ заявили, что гоночная трасса находится в состоянии полной готовности, а уровень подготовки официальных лиц и судей позволяет в будущем успешно провести данный чемпионат.

В декабре трасса автоспортивного комплекса «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом получила категорию Grade 2 по версии Международной автомобильной федерации (FIA). Это позволит проводить на ней соревнования по автоспорту всех международных серий, кроме «Формулы-1».

«Игора Драйв» — это единственный комплекс в мире, объединяющий различные дисциплины авто- и мотоспорта, который размещен на территории около 100 га и включает одновременно 10 профессиональных трасс. Он вмещает около 50 тыс. зрителей.