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Российский фигурист Мозалев выиграл золото юниорского чемпионата мира

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Российский фигурист Андрей Мозалев завоевал золото в одиночном мужском катании на чемпионате мира среди юниоров в Таллине.

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Произвольную программу россиянина судьи оценили в 160,78 балла. В сумме за два проката Мозалев получил 245,09 балла, что позволило ему занять первое место.

На втором месте — японец Юма Кагияма с показателем в 231,75 балла.

Третьим стал еще один российский фигурист Петр Гуменник, набравший 231,12 балла, пишет ТАСС.

В январе сообщалось, что российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании на чемпионате Европы в Австрии. Золото завоевала Алена Косторная.

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