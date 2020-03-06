Украинский омбудсмен рассказала о 115 гражданах из списка на обмен

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова раскрыла подробности о списке удерживаемых лиц, находящихся на территории республик Донбасса и в Крыму. Из 200 фамилий — 115 украинцев, а 86 — представители крымско-татарского народа. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию «Укринформ».

Омбудсмен отметила, что татары и несколько десятков украинцев, упомянутые в перечне задержанных, могут отбывать наказание или находиться в ограничительных условиях на территории Крымского полуострова или в других регионах Российской Федерации.

По ее словам, украинцы из другой половины списка сейчас удерживаются на территориях самопровозглашенных народных республик Луганска (ЛНР) и Донецка (ДНР).

«Почему мы говорим, что всех вместе до 200? Потому что мы, офис уполномоченной и другие органы государственной власти Украины, иногда не можем установить точное местонахождение того или иного гражданина. Случается такая ситуация, что кто-то пропал без вести, и этих людей украинская сторона подает в списках, чтобы найти их и обменять, а та сторона либо подтверждает, либо нет их наличие», — прокомментировала Денисова.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче списка из 200 пленных членам Минской группы, однако позднее он заявил, что украинская сторона выйдет из «нормандского формата» через год в случае отсутствия развития ситуации в зоне вооруженного конфликта.

Напомним, что 1 марта прошли переговоры представителей президентских администраций России и Украины, на которых поднимался вопрос по возобновлению договоренностей по возвращению задержанных граждан.

В последний раз обменный процесс между Киевом и республиками Донбасса состоялся под Горловкой 29 декабря 2019 года. Украина передала 124 гражданина в ДНР и ЛНР. Киеву передали 76 человек.