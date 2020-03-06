Прямой эфир
Сюжет:

Украинский омбудсмен рассказала о 115 гражданах из списка на обмен

0
Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова раскрыла подробности о списке удерживаемых лиц, находящихся на территории республик Донбасса и в Крыму. Из 200 фамилий — 115 украинцев, а 86 — представители крымско-татарского народа. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию «Укринформ».

Омбудсмен отметила, что татары и несколько десятков украинцев, упомянутые в перечне задержанных, могут отбывать наказание или находиться в ограничительных условиях на территории Крымского полуострова или в других регионах Российской Федерации.

По ее словам, украинцы из другой половины списка сейчас удерживаются на территориях самопровозглашенных народных республик Луганска (ЛНР) и Донецка (ДНР).

«Почему мы говорим, что всех вместе до 200? Потому что мы, офис уполномоченной и другие органы государственной власти Украины, иногда не можем установить точное местонахождение того или иного гражданина. Случается такая ситуация, что кто-то пропал без вести, и этих людей украинская сторона подает в списках, чтобы найти их и обменять, а та сторона либо подтверждает, либо нет их наличие», — прокомментировала Денисова.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче списка из 200 пленных членам Минской группы, однако позднее он заявил, что украинская сторона выйдет из «нормандского формата» через год в случае отсутствия развития ситуации в зоне вооруженного конфликта.

Напомним, что 1 марта прошли переговоры представителей президентских администраций России и Украины, на которых поднимался вопрос по возобновлению договоренностей по возвращению задержанных граждан.

В последний раз обменный процесс между Киевом и республиками Донбасса состоялся под Горловкой 29 декабря 2019 года. Украина передала 124 гражданина в ДНР и ЛНР. Киеву передали 76 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский выразил надежду на саммит «нормандской четверки» в апреле
В МИДе Украины понадеялись на присоединение Трампа к «нормандской четверке»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020