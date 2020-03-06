Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.

Ранее в этот день в петербургском аэропорту Пулково Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании AirBaltic. По словам представителей перевозчика, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

В свою очередь, Кругликова рассказала, что Ефремов сымитировал нетрезвое состояние, назвав поведение супруга в аэропорту «великолепной актерской работой». Тем не менее Софья не уточнила, почему ее мужу пришлось прибегнуть к данному действию.

«Михаил — великолепный артист. Школа Станиславского. И ему верят, когда он изображает пьяного», — отметила она в разговоре с Пятым каналом.

Актера не раз обвиняли в неподобающем поведении из-за чрезмерного употребления алкоголя. В 2018 году Михаил Ефремов оказался в центре скандала из-за перепалки со зрителями во время спектакля «Не становись чужим» на гастролях в Самаре.