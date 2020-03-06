Тренер биатлонисток РФ в Сочи-2014 Пихлер назвал Родченкова лжецом

Тренер женской сборной России по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи Вольфганг Пихлер рассказал о своем отношении к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

Немецкий специалист стал одним из ключевых свидетелей защиты в деле российских биатлонисток против Международного олимпийского комитета (МОК) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Слушания по делу Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой прошли на этой неделе.

«Было много вопросов о том, как и где мы тренировались. Я рассказывал, что мы много времени провели в России. Также спрашивали о том, с кем я общался. Допрос длился в районе часа. Мой главный посыл был в том, что Родченков лжет в фактах обо мне и биатлонистках», — сказал Пихлер в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Родченков лишился своего поста в московской лаборатории после начала допингового скандала в 2015 году, уехал в США, вошел в программу защиты свидетелей и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). МОК на основании расследования WADA о допинговой системе в Сочи-2014 пересмотрел результаты Олимпиады. Женская сборная России по биатлону лишилась серебра Вилухиной в спринте и эстафете (Вилухина, Зайцева, Романова и Екатерина Шумилова).

«Меня спрашивали не про Родченкова, а скорее про то, как мы тренировались, и думаю ли я, что российские биатлонистки чисты, почему я так считаю. Все российские биатлонистки всегда были под контролем WADA. Если они знали, что кто-то на допинге, почему ничего не произошло до Олимпиады?» — подчеркнул Пихлер.

Ранее российской стороне удалось вернуть несколько медалей и оправдать отдельных участников Олимпиады-2014. Пихлер заметил, что у биатлонисток есть шанс, поскольку в деле имеется ряд обнадеживающих моментов — в частности, МОК признал, что показания Родченкова были подписаны не им лично, а с помощью отсканированных изображений.

«Мое видение — что Родченков — не тот персонаж, которому стоит доверять. Как можно в принципе рассматривать дело на основе показаний одного человека? Как можно доверять свидетелю, который врет? Для меня непонятно, как ему доверяют! Он лжет, это просто факт!» — заметил немец. Он также согласился: странно, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории — единственный свидетель МОК.

Пихлер был первым тренером многократной чемпионки мира и обладательницы Кубка мира по биатлону Магдалены Форсберг, после ее ухода из спорта в 2002 году остался в штабе сборной Швеции. Немец принял предложение из России перед сезоном-2011/12. Сотрудничество со специалистом было завершено после олимпийского сезона-2013/14, перед которым он перестал быть старшим тренером женской национальной команды и стал заниматься с одной из двух групп спортсменок. Из России тренер вернулся в сборную Швеции по биатлону, а теперь работает с женской командой Швеции по лыжному двоеборью.