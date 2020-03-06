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Минэкономики Украины сообщили о падении ВВП в январе на 0,5%

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Уровень падения валового внутреннего продукта (ВВП) на Украине в январе составил 0,5%. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

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В январе сводный индекс производства уменьшился на 2,6 %, отметили в ведомстве, отмечает ТАСС. С начала текущего года почти все виды экономической деятельности, кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства. Причиной тенденции в министерстве назвали снижение спроса на энергоресурсы на фоне теплой зимы, низкую конъюнктуру на мировых рынках стали и низкий спрос на природный газ в странах Евросоюза.

В 2020 году продолжатся реформы во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса и активное обновление инфраструктурных объектов.

Сокращение ВВП Украины в январе текущего года зафиксировано впервые с 2016 года.

В конце февраля первый президент Украины Леонид Кравчук назвал фейком информацию о снижении уровня пенсионного обеспечения в стране. Он допустил, что пенсии «будут повышаться не быстро», и призвал бороться с теневой занятостью населения, платить налоги и прилагать усилия для роста экономики.

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