Женщины-машинисты будут работать в метро Москвы с 2021 года

25 женщин начали обучение профессии машиниста электропоезда в феврале. На линию они выйдут в следующем году, сообщается в пятницу, 6 марта, на портале мэра Москвы.

Как отметил глава города Сергей Собянин, посетивший обучающихся в учебно-производственном центре Московского метрополитена, женщины работают на самых ответственных должностях. «В метро машинистами женщины не работают, в 1980-е годы запретили, посчитали, что это тяжелый труд», — сказал столичный градоначальник, его слова приводит RT.

По словам мэра Москвы, в настоящее время поезда более комфортные. Согласно постановлению Минтраннса и Минтруда, с 1 января 2021 года женщины смогут работать машинистами в Московском метрополитене.

Ранее в пятницу сообщалось, что около 70% женщин считают, что у них должны быть равные с мужчинами карьерные возможности. Также опрос показал, что 65% опрошенных уверены, что эмансипация женщины не станет угрозой для семьи.