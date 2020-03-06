На Украине госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Жительницу Закарпатской области Украины поместили в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Женщина вернулась из Италии, сообщила в пятницу, 6 марта, пресс-служба областной государственной администрации.

По данным местных властей, пациентка находится в областной инфекционной больнице. «Позвонила в «скорую», описала свое состояние. Медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу», — говорится на странице администрации области в Facebook.

Грипп у госпитализированной не обнаружен, биоматериалы пациентки отправлены в Киев.

Во вторник минздрав Украины сообщил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. В Черновицкой области госпитализирован мужчина, вернувшийся из Италии.

Ранее в пятницу сообщалось о госпитализации на Украине семи человек из-за подозрения на коронавирус. Шестеро госпитализированы в Днепропетровской области, один в Краматорске.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, началась в декабре в китайском городе Ухань. К настоящему моменту болезнь распространилась в более чем 80 странах. По данным на 6 марта заболели 100 271 человек, погибли — 3408, вылечились — 55 988.