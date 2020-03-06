Прямой эфир
Сюжет:

На Украине госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительницу Закарпатской области Украины поместили в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Женщина вернулась из Италии, сообщила в пятницу, 6 марта, пресс-служба областной государственной администрации.

Потеряли форум: кто понесет убытки от отмены ПМЭФ из-за коронавируса
Как выяснили «Известия», «Росконгресс» уже месяц назад предупредил основных экспонентов о риске срыва мероприятия

По данным местных властей, пациентка находится в областной инфекционной больнице. «Позвонила в «скорую», описала свое состояние. Медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу», — говорится на странице администрации области в Facebook.

Грипп у госпитализированной не обнаружен, биоматериалы пациентки отправлены в Киев.

Во вторник минздрав Украины сообщил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. В Черновицкой области госпитализирован мужчина, вернувшийся из Италии.

Ранее в пятницу сообщалось о госпитализации на Украине семи человек из-за подозрения на коронавирус. Шестеро госпитализированы в Днепропетровской области, один в Краматорске.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, началась в декабре в китайском городе Ухань. К настоящему моменту болезнь распространилась в более чем 80 странах. По данным на 6 марта заболели 100 271 человек, погибли — 3408, вылечились — 55 988.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выздоровел первый заболевший коронавирусом в Москве
В оперштабе опровергли данные о выписке из больницы россиян с Diamond Princess

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020