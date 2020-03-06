Шведского политика выслали из Турции за убеждение мигрантов не ехать в Швецию

Власти Турции выслали из страны лидера националистической партии «Шведские демократы» Йимми Окессона за раздачу политиком на границе с Грецией без разрешения листовок с информацией о том, что Швеция не может больше принимать соискателей убежища. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил телеканал STV.

Турецкая полиция сопроводила шведского политика в аэропорт Стамбула. Оттуда он вылетел в Швецию. По данным телеканала, на листовках, раздаваемых Окессоном, были слова «Швеция полна». Они были подписаны «Шведский народ» и «Шведские демократы».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно грозил открыть границы, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре помощь, обещанную еще в марте 2016 года. Тогда стороны согласовали план по борьбе с миграционным кризисом, в который входит оказание материальной помощи на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных сирийских мигрантов из Турции.

В конце февраля турецкие власти заявили, что больше не в состоянии сдерживать поток беженцев, которых насчитывается не менее 3,7 млн. В тот же день к границе с Грецией двинулись несколько тысяч мигрантов. Правоохранители уже неоднократно пресекали попытки беженцев нарушить границу, последняя произошла 4 марта.

В 2015 году Швеция приняла 165 тыс. переселенцев, это стало самым большим в ЕС показателем в расчете на душу населения. В 2016 году Швеция заявила, что отправит на родину порядка 80 тыс. мигрантов с Ближнего Востока — им отказали в убежище, поскольку люди прибыли не из зон военных конфликтов.

Летом 2018 года премьер-министр Швеции заявил, что мигранты, прибывшие в Европу, не могут сами выбирать государство, в котором хотят остаться.