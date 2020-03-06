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Власти США будут собирать ДНК задержанных мигрантов

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Mani Albrecht
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Власти Соединенных Штатов будут собирать ДНК задержанных мигрантов. Соответствующие правила опубликовало в пятницу, 6 марта, на своем сайте министерство юстиции США.

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Новые меры вступят в силу в апреле 2020 года.

«Сегодняшнее правило поможет федеральным агентствам в реализации давних аспектов наших иммиграционных законов, принятых большинством двухпартийного конгресса», — сказал заместитель генерального прокурора Джеффри А. Розен.

По его словам, сбор ДНК поможет обеспечить соблюдение федерального закона с использованием науки.

У лиц, незаконно въезжающих в США, предлагается брать мазок на ДНК. В настоящее время у мигрантов собирают отпечатки пальцев и другую биометрическую информацию.

В феврале президент США Дональд Трамп решил ввести ограничения на въезд в страну для граждан шести стран. Ограничения коснулись граждан Киргизии, Эритреи, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании.

Летом 2019 года стало известно, что власти США организуют проведение свыше 3 тыс. тестов ДНК для подтверждения родства семей мигрантов и воссоединения родственников.

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