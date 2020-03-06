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Мединский отметил важность работы архивистов России

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Российские архивисты работают на последнем «рубеже» защиты истории. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

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Архивные службы играют ключевую роль в защите исторической памяти, позволяя документально подтвердить или опровергнуть ту или иную точку зрения в вопросах истории, объяснил он в ходе посещения в пятницу, 6 марта, Архива внешней политики Российской империи МИД РФ по случаю предстоящего 300-летия профессии архивистов в России.

В настоящее время, когда имеют место попытки переписать историю, профессия архивиста «стоит на последнем рубеже обороны» фактов о событиях прошлого, отметил Мединский в ходе встречи с директором историко-документального департамента МИД РФ Надеждой Бариновой. По словам Мединского, когда в споре у историков и пропагандистов заканчиваются аргументы, архивисты показывают документы.

«Позиция России по тем или иным историческим вопросам всегда базируется на документах, а не вымыслах и интерпретациях», — цитирует Мединского «РИА Новости».

В ходе визита в архив, ему были показаны уникальные документы, среди которых — Ништадстский договор между Швецией и Россией о вечном мире, завершивший Северную войну.

Также Мединский ознакомился и с письмом французского императора Наполеона I российскому императору Александру I, написанным 20 сентября 1812 года. Лидер Франции узнавал, возможен ли мир с Россией, российским император оставил письмо без ответа.

Накануне посольство РФ в Чехии выразило обеспокоенность попытками пражских властей переписать историю освобождения столицы республики от нацистских захватчиков. В дипмиссии напомнили, что в боях за столицу современной Чехии погибли более тысячи советских солдат. Посольство отметило, что утверждения, будто войска вошли уже в освобожденную Прагу, — ошибочны.

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