Эрдоган заявил о значительных выгодах от соглашений с Россией по Идлибу

Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгодны. Об этом 6 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Это делает границы нашей страны более защищенными от режима и террористических актов, готовит почву для стабильности и нормализации в регионе Идлиб. обеспечивает безопасность наших солдат там и является важным шагом для защиты гражданского населения», — передает его слова газета Hurriyet.

5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры на тему Идлиба. Президенты три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. В общей сложности переговоры продолжались около шести часов, по итогу которых стороны согласовали меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. С 15 марта начнется российско-турецкое патрулирование трассы М-5 в Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.