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Литературный музей горел в Брянске

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В Брянске огонь практически уничтожил историческое здание на улице Фокина. В этом доме жил известный революционер Игнат Фокин, а позже там находился Литературный музей. В последнее время в здании располагались бар и туристическая компания.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 5 марта в 18:41. На место инцидента прибыли пожарные с пятью автоцистернами и автолестницей. Горели кровля и офисные помещения. Площа,дь пожара составила 380 кв. м.

С огнем удалось справиться в течение часа. Из здания вывели 20 человек. Обошлось без пострадавших.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, Литературный музей выселили из этого здания по причине того, что строение посчитали аварийным. Однако капитальный ремонт там не проводился.

В феврале в Брянске горел гипермаркет «Европа». Пострадавших не было. Причиной стало короткое замыкание.

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