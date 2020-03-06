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Вода в реке Цна в Тамбове может подняться на 3 м в ближайшие дни

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В Тамбове 8 и 9 марта максимально поднимется уровень воды в реке Цна — на 320–340 см. Также не исключено достижение максимальных уровней воды в реке Лесной Воронеж под Мичуринском — 620–640 см.

Такой прогноз сделал Гидрометцентр Тамбовской области. Там также допускают прохождение максимального уровня воды на реке Цна у гидропоста Княжево в Моршанском районе — 240–260 см. Сотрудники Тамбовского водного хозяйства в ежедневном режиме следят за гидрологической ситуацией на водных объектах региона.

Как сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру», пока на территории области опасных гидрологических явлений не зафиксировано. За прошедшие сутки на реках Цна, Битюг, Ворона и Кариан произошло даже понижение уровня воды почти на 5 см. На остальных реках уровень воды повысился от 2 до 19 см.

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