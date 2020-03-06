Завезенные в Петербург к празднику цветы были заражены вредителями

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область поступило 16 млн цветов перед 8 марта. Часть цветов оказалась заражена вредителями.

По данным Россельхознадзора, срезы поступили из Литвы, Латвии, Словакии и Армении. С начала февраля в пунктах пропуска через границу и на складах временного хранения обнаружено почти 35 тыс. зараженных цветов. Три вида карантинных вредителей выявили в 36 партиях гвоздик, роз, эустом, хризантем и альстромерий. Цветы поступили из Колумбии, Нидерландов, Италии и Кении, сообщает телеканал «78».

Вся зараженная продукция была уничтожена.

За 2019 год специалисты проверили состояние 142,6 млн срезанных цветов.