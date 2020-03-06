Прямой эфир

Завезенные в Петербург к празднику цветы были заражены вредителями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область поступило 16 млн цветов перед 8 марта. Часть цветов оказалась заражена вредителями.

По данным Россельхознадзора, срезы поступили из Литвы, Латвии, Словакии и Армении. С начала февраля в пунктах пропуска через границу и на складах временного хранения обнаружено почти 35 тыс. зараженных цветов. Три вида карантинных вредителей выявили в 36 партиях гвоздик, роз, эустом, хризантем и альстромерий. Цветы поступили из Колумбии, Нидерландов, Италии и Кении, сообщает телеканал «78».

Вся зараженная продукция была уничтожена.

За 2019 год специалисты проверили состояние 142,6 млн срезанных цветов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскачество дало советы по выбору букета цветов
Эксперты назвали самые популярные цветы на 8 Марта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020