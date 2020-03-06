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Каштаны убрали с одной из улиц Брянска

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В Брянске каштаны пересадили с Советской улицы на Авиационную. В 2019 году там расширили проезжую часть, поэтому было принято решение озеленить ее. Здесь же высадили 12 молодых лип.

Как рассказали интернет-газете «Брянские новости» в городской администрации, на дороге, которая стала продолжением Советской улицы, сформировали профиль новой магистрали. Там уложили треть асфальта, засыпали две трети щебенки и установили часть опор освещения.

Кроме того, строители работают над возведением кольцевых развязок с двух сторон будущей улицы. Завершается перенос сетей. По словам замглавы администрации Сергея Хоменкова, во время дорожного ремонта на улицах Ульянова, Бурова, III Интернационала, Фокина и XXII съезда КПСС подрядчики должны максимально сохранить озеленение. Им также придется убрать аварийные деревья.

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